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20 Eylül 2017 13:37

Iğdır İşkur 164 kişiyi işe alacak

Toplum yararına program kapsamında Iğdır İŞKUR eleman almaya başlayacakIğdır İŞKUR müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim İl Müdürlüğüne bağlı okullarımızın bakım ve temizliğinde çalıştırılmak üzere 164 katılımcıyla Toplum Yararına Program düzenlenecektir.

Iğdır İşkur 164 kişiyi işe alacak

20 Eylül 2017 13:37

Toplum yararına program kapsamında Iğdır İŞKUR eleman almaya başlayacak


Iğdır İŞKUR müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim İl Müdürlüğüne bağlı okullarımızın bakım ve temizliğinde çalıştırılmak üzere 164 katılımcıyla Toplum Yararına Program düzenlenecektir. Programa başvurular 18.09.2017 tarihinde başlayacak olup 22.09.2017 tarihinde son bulacaktır. Başvurularınızı İşkur ana sayfası "www.iskur.gov.tr" adresinden yahut kurumumuza şahsen gelerek yapabilirsiniz. Çalışmaya hak kazananlar noter kurası ile belirlenecek olup 09.10.2017--22.06.2018 tarihleri arasında çalışacaklardır. Kura çekimi gelecek hafta içinde yapılacak olup, kura çekiminin yapılacağı yer ve tarihi başvurular sona ermeden duyurulacaktır"




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