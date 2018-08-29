Iğdır Kent Ormanı’na kavuştu

İş hayatının stres ve yorgunluğunu atmak için hafta sonunu bekleyen vatandaşlar adeta kent ormanına akın ediyor.

14 yıl önce yöreye uygun 30 değişik türde toplam 250 bin ağaç dikilerek şehrin sahip olduğu tek ormanlık alanın özelleştirilerek kiraya verilmesi, Kent Ormanı’nın çehresi değiştirilip güzelleştirilerek vatandaşların nefes aldığı bir yer haline geldi.

“Nuh’un Gemisi Ağrı Dağı’nda, Ağrı Dağı Iğdır’da”

Orman Bakanlığının Kent Ormanı’nı ihaleye çıkarması sonucu aldıklarını belirten Kent Ormanı İşletme Sahibi Serhat Sofuoğlu, “burada yaklaşık 8 aylık bir faaliyetimiz var. Biz projelerimizi özellikle Ağrı Dağı vurgusunu işleyerek, “Nuh’un Gemisi Ağrı Dağı’nda, Ağrı Dağı Iğdır’da” isimli bir sloganla başladık. Ağrı Dağı’nın yüzde 65’i Iğdır sınırları içinde olduğu için Nuh’un Gemisi şeklinde bir gemi restoran projemiz var. Iğdır’da bir piknik alanı olmadığı ve eksikliğini hissettiğimiz için buraya mesire alanını genişleterek daha önceden var olan yeri hizmet ve yatırımları arttırarak birinci etap olarak mesire alanı, hayvanat bahçesi ve Türkiye’de sadece 20 İlde ve yeni gelişmekte olan bu macera parkını hizmete soktuk. Burada amacımız, insanların Iğdır’da rahat bir nefes alabileceği, ailece piknik yapıp sosyal aktivitelerde bulunabileceği, spor yapabileceği, ata binebileceği bir ortam sağladık. Orman içinde 5 kilometre ATV parkurumuzda var. Burada rehber eşliğinde ATV turları yaptırıyoruz. İnsanlar keyifli bir şekilde hafta sonlarını geçiriyorlar. Bu yaptıklarımız sadece projenin birinci etabı. Bu projenin devamı 2 ve 3’cü etap şeklinde devam edecektir. Burada 3 ülkeye sınır olduğumuz için yabancı ülkeleri de buraya çekip ülke turizmine katkı sağlamak. Iğdır ve çevre illerde herkesi buraya bekliyoruz” dedi.

Çocuklarıyla birlikte kent ormanına gelen aile ve vatandaşlar, tatillerini piknik yapmak ve çocuklarını eğlendirmekle geçirerek mangal yakıp tatilin ve temiz havanın tadını çıkarıp doğayla baş başa vakit geçiriyorlar.