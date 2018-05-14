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14 Mayıs 2018 10:10

Iğdır Türkiye birincisi oldu

Yeşilay’ın düzenlediği öykü yarışmasında Iğdır Hüsnü M.

Iğdır Türkiye birincisi oldu

14 Mayıs 2018 10:10

Özyeğin İlkokulu öğrencisi Ece Zeren Doğan Türkiye birincisi oldu.


Yeşilay’ın düzenlediği öykü yarışmasına katılan 4. sınıf öğrencisi Ece Zeren Doğan ve sınıf öğretmeni İshak Koçman, İstanbul Yeşilay Genel Merkezinde düzenlenen törenle ödülünü aldı.


Iğdır Hüsnü M. Özyeğin İlkokulu Müdürü Ercan Bilen, “Okulumuz 4-B sınıfı öğrencisi Ece Zeren Doğan, Ye?ilay’ın düzenlemiş olduğu “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yarışmasında yazmış olduğu teknoloji bağımlılığı temalı hikayesi ile ilkokullar dalında Türkiye birinciliği kazanmıştır. Iğdır Hüsnü M. Özyeğin ilkokuluna bu gururu yaşattığı için, Sınıf öğretmeni İshak Koçman, rehber öğretmeni Mihriban Verber, Yesilay İl Temsilcisi Adem Çakmak, ailesi ve öğrencimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.




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