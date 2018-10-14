Iğdır Üniversitesi aşçılık eğitimi

Iğdır Meslek Yüksekokulu otel, lokanta ve ikram hizmetleri bünyesinde bulunan Aşçılık Programı, bu yıl ilk öğrencilerini alırken; hayal gücünden yemeğin tarihçesine, gıdaların yetiştirilme koşullarından yöresel yemeklerin yapımına kadar pek çok konuda eğitimde fark yaratmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Karaağaç Kampüsü Uygulama Otelinin alt katında bulunan mutfakta hünerlerini konuşturan geleceğin aşçıları, yemeklerini ise burada hazırlıyor.

Öğrenciler, ikram hizmetlerin temel ilkelerini kavrayacak

Otel, lokanta ve ikram hizmetleri bünyesinde yer alan Aşçılık Programı ile öğrencilerin ikram hizmetlerinin temel ilkelerini kavrayacağını belirten üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, bu programdan mezun olacak öğrencilerin “Aşçı” unvanı alarak gastronomi alanında söz sahibi olabileceklerini kaydetti. Yenilikçi ve fark oluşturacak bir eğitim müfredatıyla yeni eğitim öğretim yılına başladıklarını da vurgulayan Rektör Alma; “Söz konusu Aşçılık Programı ile öğrencilerimiz, sadece iyi yemek yapan aşçılar değil aynı zamanda ikram hizmetleri ile ilgili konularda araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini bilecek bir eğitim programı ile yetiştirilecekler. Ayrıca bölge mutfağına ait yöresel lezzetler de özüne sadık kalarak öğrencilerimize titizlikle öğretilecek” şeklinde konuştu.