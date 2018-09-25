Iğdır Üniversitesi'ne güneş enerjisi santrali

Günlük ortalama 9,49 saat güneşlenme süresiyle Türkiye'de en fazla güneş alan şehirlerden biri olan Iğdır'da, GES projesi ile güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak mümkün olacak. Projenin tamamlanmasıyla beraber Iğdır'da güneş enerjisinin kullanımının yaygınlaşması ve enerji üretimimin bu sayede doğal yollardan üretilmesi amaçlanıyor.

“GES, Iğdır' da kurulacak ilk güneş santrali olma özelliği taşıyor”

Iğdır'da kurulacak ilk güneş santrali olması açısından büyük bir önem taşıyan GES projesi ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının da yaygınlaştırılması planlanıyor. Ayrıca kampüs alanına kurulacak enerji santraliyle birlikte Iğdır Üniversitesi tarafından tüketilen enerjiye alternatif kaynak oluşturması bekleniyor.

Gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için önemli bir fırsat olduğunu belirten Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, “GES projesinin Iğdır Üniversitesi öncülüğünde hayata geçirilmesi amacıyla büyük bir uğraş verdik. GES, Türkiye'nin en hızlı gelişen sektörlerinden biri konumunda. Iğdır, Türkiye'nin en çok güneş alan illerinden bir tanesi. Bu açıdan bakıldığında güneş enerjisinden yararlanmak bizler için oldukça önemli. Iğdır'da bunun yolunu açmak amacıyla üniversitemiz kampüsünde 10 bin metre kare alanda 500 KW gücünde güneş enerjisi santrali yapımına başladık. Böylesine önemli bir projenin bitmesi ile güneş enerjisi üretimine başlayacağız. Temiz bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ile gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bunun önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz” dedi.