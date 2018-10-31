Iğdır Üniversitesinin “İhtisas Üniversite” olmak için YÖK'e yaptığı başvuru kabul edildi.

Bölgesel kalkınmaya yönelik ihtisas üniversite olmak için başvuruları kabul edilen 14 aday üniversite arasına giren Iğdır Üniversitesi, çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma tarafından YÖK Eğitim-Öğretim komisyon üyelerine Iğdır Üniversitesi Yem Bitkileri ve Mera Hayvancılık teması hakkında brifing verildi.

Rektör Alma, “Üniversitemiz bölgedeki paydaşlar ile işbirliği içinde çalışıyor"

Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma tarafından gerçekleştirilen brifinge Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sulhattin Yaşar da eşlik etti. Iğdır Üniversitesinin geçmiş yıllara oranla hızlı bir gelişme gösterdiğini belirten Rektör Alma, "Öğrenci sayımız 8 bine kadar çıktı. Farklı üniversite ve kuruluşlardan başarılı yüksek öğretim üyelerini kadromuza katmayı başardık. Üniversitemiz güçlü insan kaynakları ve altyapısı, merkezi laboratuvarları ve Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi ile bölgede etki alanı yüksek çalışmalar yapıyor. Ar-Ge odaklı güneş enerji sistemleri ve tarımsal üretime yönelik entegrasyon çalışmalarının yanı sıra Çiftçi Eğitim Merkezi ile iyi tarım uygulamalarını bölgede yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Ayrıca bölgede tuzluluk ve kuraklık koşullarına dayanıklı yem bitkileri ile ilgili adaptasyon çalışmaları yürüttük ve bu anlamda önemli bulgular elde ettik. Tuz Terapi Merkezi ve Lojistik Merkezlerinin kurulmasına öncülük ederek bölgenin katma değerini arttırmaya çalışıyoruz. Üniversitemiz, bölgedeki paydaşlar ile yakın ve yoğun bir işbirliği içinde durmadan yoluna devam ediyor. Paydaşlarımızla çeşitli protokoller imzalayarak bütüncül bir yaklaşımla faaliyetlerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Iğdır ili yüksek bir potansiyel barındırıyor”

Bölgesel kalkınmada Iğdır'ın potansiyelli bir şehir olduğunu kaydeden Rektör Alma, “Meraya dayalı hayvancılık, yem bitkileri üretimi, endüstri bitkileri (pamuk), meyve-sebze, turizm, lojistik, güneş, rüzgâr ve termal enerji kaynaklarıyla Iğdır'ın kalkınmaya müsait bir kent olduğunu ifade etti. “Bu kaynaklardan ekonomik değeri (katma değer) yüksek olanlar ile ilgili AR-GE çalışmaları başlattık ve ihtisas üniversitesi başvurumuzun kabul edilmesi halinde bu çalışmalar daha da hızlanacaktır” şeklinde açıklamalarda bulunan Rektör Alma, kurul üyeleri ile yapılan bu istişarelerin çok önemli olduğunu vurguladı.