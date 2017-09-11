Iğdır Vali Yardımcısı Koçak, göreve başladı

Iğdır Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin ilk olarak İl Valisi Enver Ünlü tarafından makamında kabul edildi. Koçak, Iğdır’da Vali Enver Ünlü ile birlikte görev yapmaktan büyük memnuniyet duyacağını ve kendisinin tecrübelerinden istifade etme fırsatı bulacağını belirterek, kabullerinden dolayı Vali Enver Ünlü’ ye teşekkür etti.

Abdullah Seçkin Koçak Kimdir?

14.10.1979 tarihinde Elazığ’da doğdu. İlk ve Ortaöğretimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2003 yılında mezun olup akabinde 2004 yılında Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare mesleğine intisap etmiş üç yıl süren adaylık sürecinin ardından 2007 yılında 91.Dönem Kaymakamlık kursunu bitirerek Kırklareli Pehlivan köy Kaymakamlığına asaleten atanmıştır. İki buçuk yıllık görev süresinin ardından 2009 yılında Gümüşhane İli Köse İlçesi Kaymakamlığına atanmıştır.

Buradaki bir yıllık hizmetinin ardından T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine naklen Uzman Yrd. Olarak atanmış ve buradaki 3,5 yıllık hizmetinden sonra AB Hukuku alanında Uzmanlığa hak kazanmış olup; akabinde 03.09.2014 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesiyle Tunceli Ovacık İlçe Kaymakamlığı’na atanarak Mülki İdare Mesleğine geri dönmüştür.

Son Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Iğdır’a Vali Yardımcısı olarak atanan Koçak, İngiltere’de bulunan Exeter Üniversite’sinde Avrupa çalışmaları konusunda master yapmış olup, halen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Kamu Hukuku alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedir.