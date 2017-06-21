Iğdır Valisi Enver Ünlü oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi’ne göre; 41 ilin valisi değişirken, Osmangazi Kaymakamı Enver Ünlü Iğdır Valiliğine atandı.

Kararnamede Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alman ise merkeze alındı.

Vali Enver Ünlü Kimdir?

20 Şubat 1971 yılında Çorum ili Bayat İlçesinde doğdu. İlkokulu memleketi, Liseyi Ankara Atatürk Öğretmen Lisesinde, Üniversiteyi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde okudu. 1992 yılında mezun olduktan sonra 1993 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakamlık sınavını kazanan Ünlü, 3 yıllık Kaymakam adaylığı boyunca Tokat Reşadiye ve Çankırı Yapraklı’da Kaymakam Vekilliği yaptı. 8 ay boyunca İngiltere’de Mesleki ve Yabancı Dil Eğitimi amacıyla bulundu. Adaylık sürecini başarıyla tamamlayan Kaymakam Ünlü sırasıyla Samsun Asarcık, Malatya Pütürge, Hatay Yayladağı, Diyarbakır Ergani, Kayseri Develi, İstanbul Avcılar Kaymakamlığı ve son olarak Osmangazi Kaymakamlığında görevlendirilen Enver Ünlü evli ve üç çocuk babasıdır.

Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Iğdır Valisi olarak atanmıştır.