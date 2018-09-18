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Iğdır yeni kesimhanesine kavuştu

Iğdır Pak Gıda tarafından yapılan ve günlük 75 adet büyük, 160 adet küçükbaş hayvan kapasiteli kesimhanesinin açılış töreni düzenlendi.


Programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Belediye Başkanı Av. Murat Yikit, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, Pak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yücebaş ve vatandaşlar katıldı.


Açılış töreninde konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Kesimhanenin günlük büyükbaş 75, küçükbaş 160 hayvan kesme kapasitesi çok önemli bir rakam. Türkiye'nin daha çok üretmeye ihtiyacı var. Beyaz pamuğumuzu tekrardan yaygınlaştırmamız lazım. Yeni nesil çırçır fabrikalarını açmamız lazım. Üretime dayalı imalathane ve fabrikaların çoğalması benim en büyük arzum. Bizler bu iş için her türlü desteği vermeye hazırız. Buradaki örnek entegre tesislerimizin sayısını arttırmalıyız. Bunların artması hayvancılığında artmasına vesile olacaktır. Ben değerli Pak Gıda ailesine bu güzel yatırımı Iğdır'a kazandırdıkları için teşekkür ediyor, bu kesimhanenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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