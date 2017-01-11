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11 Ocak 2017 13:50

Iğdır’a “yeşil kuruluş” unvanı

Iğdır’a “yeşil kuruluş” unvanı

11 Ocak 2017 13:50

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Yeşil Havalimanı Projesi kapsamında Iğdır Havalimanı “Yeşil Kuruluş” unvanı almaya hak kazandı.
Havalimanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların azaltılması ve ortadan kaldırılabilmesini amaçlayan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Yeşil Havalimanı Projesi kapsamında Iğdır Havalimanı “Yeşil Kuruluş” unvanı almaya hak kazandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, Iğdır Havalimanına proje gerekliliklerini başarıyla yerine getirdiği için “Yeşil Kuruluş” unvanı verildi. İklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın önlenmesi gibi birçok çevre sorununa karşı duyarlılığını göstererek çevreye en az zarar verecek şekilde ileri teknoloji ve fiziki altyapıya önem veren modern ve çevre dostu bir terminal işletmeciliğine örnek oldu.



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