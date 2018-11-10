Iğdır'da 10 Kasım töreni

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80'nci yılında Iğdır'da törenle anıldı.

Zübeyde Hanım Bulvarı Belediye Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan Program, saat 09:05'te siren sesi ile 2 dakikalık saygı duruşu ve müteakiben İstiklal Marşı okunması ile son buldu.

Anma törenine, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı P. Albay Hakkı Bahadır Öztürk, Belediye Başkanı Av. Murat Yikit, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam, Vali Yardımcıları, kurum müdürleri, askeri personel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaş ve öğrenciler katıldı.