Iğdır’da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Iğdır merkez Asri mezarlığında düzenlenen anma etkinliği programına, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Iğdır Jandarma Komutanı Kahraman Dikmen, Iğdır İl Müftüsü Cüneyt Kulaz, Ak Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, Cumhuriyet Başsavcısı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı kerim okunmasıyla başlayan program daha sonra katılımcıların şehit polis ve askerleri ziyaret ederek dualar ve karanfiller bırakarak devam etti. Burada kısa bir konuşma yapan Müftü Cüneyt Kulaz,“Allah hepinizden razı olsun. Cenabı hak her zaman böyle şehitleri ziyaret etmeyi nasip etsin, memleketimizi daim ve kaim eylesin” dedi.

Anma programı daha sonra Iğdır Ulu Camide mevlit okunması ve ikram yemeği ile son buldu.