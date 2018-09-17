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Iğdır'da Ahilik Haftası programı

Iğdır kültür merkezinde Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.


Iğdır Kültür merkezinde düzenlenen programa, Iğdır Vali Yardımcısı Yunus Koç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan program konuşmaların ardından ilköğretim okulları arasında düzenlenen Ahilik Konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilerin şiirlerini okumasıyla devam etti.


İl Ticaret Müdürü Kenan Güneş, “Ahilik halka dönük bir kurum olmakla beraber, halkın sanat, ticaret ve ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onların ahlaki yönden yetiştirilen, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir” dedi.


Esnaf ve Sanatkarlar arasından ilin Ahisi, kalfa ve çırağı seçilenlere Iğdır Vali Yardımcısı Yunus Koç tarafından ödüller verildi.


Program, ahilik pilavının dağıtımı ile son buldu.

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