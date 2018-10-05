Iğdır'da akaryakıt kaçakçılığı

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Melekli Beldesinde 3 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda kaçak yollarla akaryakıt satıldığı tespit edildi. Operasyon neticesinde toplam 4 bin 500 litre kaçak akaryakıt ve bu yakıtları satmakta kullanılan 4 adet sayaçlı akaryakıt pompası ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 5 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.