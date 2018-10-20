Iğdır'da alkol ve sigara kaçakçılığı

Iğdır'ın Melekli Beldesinde yapılan aramada 129 şişe kaçak alkol ile bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır il Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkez Melekli Beldesinde bulunan bir ev ve eklentilerinde yaptığı arama neticesinde toplam 129 şişe kaçak alkol, bin 410 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.