Iğdır'da “Askıda Kitap” köşesi

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde bulunan Medikososyal binasında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Askıda Kitap Köşesi ve Okuma Salonu kuruldu.

Üniversite öğrencileri ile akademik ve idari personellerin kültürel anlamda, kitap, dergi, bültenler ve güncel konuları takip edilebilmesi amacıyla kurulan kitap köşesi ve okuma salonunda bütün kaynaklar hizmete sunuluyor. Askıda Kitap Köşesi ve Okuma Salonunun kurulması ile öğrenciler, bilim ve teknolojide dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilme şansına sahip olacak.