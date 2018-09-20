Iğdır'da aşura matemi

Hüseyin ve 72 yareni için ağıtlar yakılarak sineye vuruldu.

Peygamber Efendimizin torunu Hüseyin'in Kerbela'da 72 yareni ile birlikte şehit edilişinin 1379. yıl dönümü Iğdır'da gözyaşları ve sineye vurularak yad edildi.

Muharrem ayıyla birlikte ilde yaşayan Caferi mezhebine mensup vatandaşlar iki ay sürecek olan yas tutmaya devam ediyor. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişi nedeniyle Zübeyde Hanım Bulvarına akın eden binlerce vatandaş gözyaşı dökerken, desteler ise sineye vurdu.

Kerbela'nın bir okul olduğunu ve kendilerinin de bu okulun birer talebeleri olduğunu belirten Iğdır Ehlibeyt Alimler Derneği Başkanı Veli Beder, “Bu okulda kap kara sayfaları ve onların günümüzdeki yansımalarını görmek ve öğrenmek istiyoruz. Bu kap kara sayfaları yazanlar bizleri, Kerbela ve aşura'yı istiyorlar ki buna asla müsaade etmeyeceğiz. Birileri bugün Nuhun Gemisi'nin kurtuluşu, İbrahim'in ateşten, Adem'in yaratılışı, Yusuf'un zindandan kurtuluşu ve buna benzer bazı hurafeler olarak içimize sokup, Aşura günü Aşura yemeği yapılıp oruç tutmanın sünnet olduğunu bizlere söylemek istiyorlar. Peygamber efendimiz, dinimiz İslam kıblemiz ise Kabe'dir. İbrahim, Yusuf, Adem ve Nuh bizlerin Peygamberi, maalesef gerçek 124 bin peygamberin üstünlüğünü bırakıp, onların peşinden gitmenin hiçbir anlamı yoktur. Bugün dünyamız maalesef bir Kerbela'ya dönüşmüştür. Her yerde kötü Kerbela'lar yaşanmakta, bebekler katledilmekte ve cinayetler işlenmektedir” dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mersiyeler okunarak, Hüseyin ve 72 yareni için ağıtlar yakıldıktan sonra program son buldu.