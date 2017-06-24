Iğdır’da bayram öncesi pazar kuruldu

Ramazan Bayramı öncesi şeker-lokum ve giyim eşyası satan esnaf, Cumhuriyet ve Doğubayazıt caddelerinde tezgah açtı. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen halk bayram pazarına akın etti.

Bayram pazarının gecen yıla nazaran bu yıl daha yoğun olduğunu belirten esnaf, işlerin artacağından ümitli olduklarını söyledi.

Pazar esnaflarından Teymen Karaduman, Ramazanı güzel yaşadıklarını ama bayramdan beklentinin çok az olduğunu belirtti. Karaduman, “işlerimiz düne göre bugün biraz daha iyi. Her geçen yıl bir daha ki yılı aratıyor ve işlerde baya bir düşüş var. Vatandaşın işi güçü yok nereden bulsun parayı. Bir mısırı 3 TL satıyoruz. Bir çocuğuna mısır alan diğer çocuğuna alamıyor. Devlet büyüklerimiz buraya daha iyi bir yatırım yapıp 3-5 fabrika açsa daha makbule geçer. Iğdır’da asgari ücretle çalışan bir vatandaş her türlü geçimini sağlar. Iğdır için bin 500 TL maaş idealdir. Ama ne yazıkki millet onuda bulamıyor. Akşama kadar lokantada çalışıp bulaşık yıkıyorsun 20 TL yövmiye alıyorsun. Bu parayla mümkün değil hiç kimse geçinemez. Devlet büyüklerimizden yatırım bekliyoruz” dedi.