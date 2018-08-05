Iğdır’da Bayram tedbirleri alındı

Iğdır Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, “Bayram süresince sağlık hizmetlerinin aksatılmaması, acil vakalara müdahale edilebilmesi amacıyla, başta 112 Acil Çağrı Merkezi olmak üzere Iğdır Devlet Hastanesine; (0476) 226 03 03 no’lu telefonundan, Tuzluca İlçe Devlet Hastanesine (0476) 311 21 18 no’lu telefonundan ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine (0476) 227 04 04 no’lu telefonundan ulaşılabilecektir. Vatandaşlarımızın Belediye hizmetleri ile ilgili olarak Bayram süresince Alo 153 Zabıta hattından veya (0476) 227 96 27 numaralı sabit telefon hattından, temizlik hizmetleri 0530 820 23 18-0533 678 23 22, Su ve Kanalizasyon arıza (185), İtfaiye Müdürlüğünün Yangın İhbar (110), (0476) 227 38 10, (0532) 584 93 45 no’lu telefonlarına başvurabileceklerdir. Bayramın huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesini sağlamak amacıyla Emniyet ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde gerekli her türlü güvenlik önlemi alınmıştır. Asayişle ilgili konularda Jandarma bölgesinde; Iğdır İl Jandarma Komutanlığı (0476) 227 64 48 – 49, Aralık İlçe Jandarma Komutanlığı (0 476) 411 28 15, Karakoyunlu İlçe Jandarma Komutanlığı (0476) 518 72 97, Tuzluca İlçe Jandarma Komutanlığı (0476) 311 24 55 ve 156 no’lu Jandarma İhbar Hattı telefonlarına,Emniyet hizmetleri ile ilgili her türlü istek, yardım ve şikayetlerini Polis İmdat (155) ve Emniyet Müdürlüğünün 225 10 20-21-22 no’lu telefon numaralarına ve 225 10 39 fax numarasına,Meydana gelebilecek elektrik arızaları ile ilgili konularda Aras EDAŞ Iğdır İl Koordinatörlüğü’nün arıza ihbar (186) ile 444 7 850 no’lu telefonlarına başvurabileceklerdir” denildi.