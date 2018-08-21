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21 Ağustos 2018 13:27

Iğdır’da Bayramlaşma programı

Iğdır Valiliği tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Iğdır’da Bayramlaşma programı

21 Ağustos 2018 13:27


Valilik binasında yapılan bayramlaşma programına Vali Enver Ünlü, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı P. Albay Hakkı Bahadır Öztürk, Cumhuriyet Başsavcı V. Mestan Işık, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, kurum müdürleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Bayramlaşma programında konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, Bayramların karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, yardımlaşma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı özel günler olduğu belirtti. Ünlü, “Bir Kurban Bayramına daha erişmenin mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Bugün çok kıymetli Iğdırlı hemşerilerimizle bayramlaştık. İlgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu bayramda birbirimize daha çok kenetlenelim, birbirimizin yaralarını saralım, yardıma muhtaç olanlara yardım edelim. Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Bu mübarek bayramın, İslam alemine ve bütün insanlığa sevgi, hoşgörü, kardeşlik, huzur, güven, birlik ve beraberlik getirmesini temenni ediyorum. Bu vatan için bir gül bahçesine girer gibi toprağın kara bağrına giren şehitlerimizi de rahmetle yad ediyorum” dedi.




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