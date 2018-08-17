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17 Ağustos 2018 11:52

Iğdır’da bisiklet sürücüleri denetlendi

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik akışının daha sağlıklı ve güvenli olarak sağlanması için bisiklet sürücüleri denetlendi.

Iğdır’da bisiklet sürücüleri denetlendi

17 Ağustos 2018 11:52


Iğdır’da trafik kurallarına aykırı hareket eden bisiklet sürücülerinin taşıt trafiğini tehlikeye sokarak kendi vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye attıkları için Emniyet ekipleri tarafından bilgilendirme ve denetim yapıldı. Bisiklet sürücüleri uyarılarak karayolunda nasıl hareket edecekleri konularında bilgilendirme yapıldı. Kurallara aykırı hareket eden bisiklet sürücüleri hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı vatandaşlarla paylaşıldı. Vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmaların devam edeceği öğrenildi.




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