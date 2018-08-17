Iğdır’da bisiklet sürücüleri denetlendi

Iğdır’da trafik kurallarına aykırı hareket eden bisiklet sürücülerinin taşıt trafiğini tehlikeye sokarak kendi vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye attıkları için Emniyet ekipleri tarafından bilgilendirme ve denetim yapıldı. Bisiklet sürücüleri uyarılarak karayolunda nasıl hareket edecekleri konularında bilgilendirme yapıldı. Kurallara aykırı hareket eden bisiklet sürücüleri hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı vatandaşlarla paylaşıldı. Vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmaların devam edeceği öğrenildi.