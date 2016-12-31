Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 11:19

Iğdır’da çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtımı

Iğdır’da çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtımı

31 Aralık 2016 11:19

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca “Genç Çiftçi Projesi” kapsamında desteklenmeye uygun görülen proje sahiplerine hayvanları teslim edildi.
Proje kapsamında Iğdır’ın Aralık ilçesinde 28 çiftçiye, 168 büyükbaş düve desteği yapıldı. Programa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu, Aralık Belediye Başkanı Bayram Teksay ve çiftçiler katıldı.
Programda konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu, “Genç çiftçilerimizin geleceğini etkileyecek, genç yaşta edindikleri hayvanlar sayesinde işlerini büyütebilecek kendilerine gelecek vadedecek bu projeden yararlanıyor olmaları bizleri mutlu ediyor. Bizler sizler için varız ve Bakanlığımızın da uygun gördüğü her türlü desteğe hazırız. Almış olduğunuz hayvanların sizlere hayırlı ve bereketli olmasını dilerim kazancınız bol olur İnşallah” dedi.
Aralık Belediye Başkanı Bayram Teksay, “İlçemiz çiftçilerinin bu gibi projelere müracaat edip devletin vermiş olduğu desteklerden faydalanması ilçemizdeki hayvancılığın kalkınmasında büyük önem taşımaktadır. Hayvanlarını teslim alan çiftçilerimize hayırlı olsun dilerim. Bu projede emeği geçen İl Müdürü Özkan Yolcu başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER IĞDIR HABERLERİ
IĞDIR HAVA DURUMU
-2
°
C
Kar Yağışlı
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    -2°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    -2°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç