Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 13:42

Iğdır’da çiftçiye fidan dağıtımı yapıldı

Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında 72 çiftçiye 8 bin 74 adet kayısı fidanı dağıtıldı.

Iğdır’da çiftçiye fidan dağıtımı yapıldı

28 Şubat 2018 13:42


Programda konuşan Iğdır Vali Yardımcısı Bilgehan Karanfil, devlet olarak çiftçilere her türlü desteği verdiklerini belirtti. Karanfil, “Kayısı fidanı ve meyvecilikte Iğdır ön planda. Kayısı Iğdır’ın bir markası ve bunu daha da ön plana almak geliştirmek ve tanıtımını yapmak lazım. Altın kıymetinde az bulunuyor ama her tarafa ulaşmıyor. Bizim bu kıymetli ve lezzetli ürünleri her tarafa ulaştırmamız lazım. Iğdır’a büyük ölçüde katkı sağlayacaktır” dedi.


Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, Pazarlamanın önünde ki sorunları aşmak için çiftçilerin birlik olup kooperatif kurmaları gerektiğini ifade etti. Yolcu, “Müdürlüğümüze bağlı teknik personelimiz fidan dikimi ve dikim yapıldıktan sonra ayrıntılı bir şekilde bilgiler hazırlandı ve yerinde gelip görerek o bahçelerin test edilmesinde büyük emekler olacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak her zaman çiftçimizin emrindeyiz” şeklinde konuştu.


Umut Ada isimli çiftçi ise, “Bir insan bir fidan” düşüncesiyle fidanlarımızı dikeceğiz. Doğayı ağaçlandıracan ki insanlara yaşam ortamı olsun. Doğaya sahip çıkmasak insanların yaşamını kolaylaştıracak hiçbir şey olmaz. Bunun da en büyük etkeni ağaçlardır. Emeği gecen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER IĞDIR HABERLERİ
IĞDIR HAVA DURUMU
15
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç