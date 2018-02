Iğdır’da çiftçiye fidan dağıtımı yapıldı

Programda konuşan Iğdır Vali Yardımcısı Bilgehan Karanfil, devlet olarak çiftçilere her türlü desteği verdiklerini belirtti. Karanfil, “Kayısı fidanı ve meyvecilikte Iğdır ön planda. Kayısı Iğdır’ın bir markası ve bunu daha da ön plana almak geliştirmek ve tanıtımını yapmak lazım. Altın kıymetinde az bulunuyor ama her tarafa ulaşmıyor. Bizim bu kıymetli ve lezzetli ürünleri her tarafa ulaştırmamız lazım. Iğdır’a büyük ölçüde katkı sağlayacaktır” dedi.

Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, Pazarlamanın önünde ki sorunları aşmak için çiftçilerin birlik olup kooperatif kurmaları gerektiğini ifade etti. Yolcu, “Müdürlüğümüze bağlı teknik personelimiz fidan dikimi ve dikim yapıldıktan sonra ayrıntılı bir şekilde bilgiler hazırlandı ve yerinde gelip görerek o bahçelerin test edilmesinde büyük emekler olacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak her zaman çiftçimizin emrindeyiz” şeklinde konuştu.

Umut Ada isimli çiftçi ise, “Bir insan bir fidan” düşüncesiyle fidanlarımızı dikeceğiz. Doğayı ağaçlandıracan ki insanlara yaşam ortamı olsun. Doğaya sahip çıkmasak insanların yaşamını kolaylaştıracak hiçbir şey olmaz. Bunun da en büyük etkeni ağaçlardır. Emeği gecen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.