İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da çocuklar sinemayla buluştu

Iğdır Valiliği, “Çocuklar için gezen sinema” projesiyle kentte sinema erişimi kısıtlı olan yerlerde çocukları sinemayla tanıştırdı.


Proje kapsamında İlçeler ve İlin çeşitli yerlerinde hizmet vermek için 5 gün boyunca mobil tırın içine kurulan sinema salonunda 4 farklı film beyaz perdeye yansıtılarak 110 çocuk aynı anda film izledi. Sinema izleyen öğrencilere patlamış mısır ve içecek gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu.


Iğdır Valisi Enver Ünlü ise projeyi yakından takip ettiğini belirterek, “Öğrencilerimize farklı kültürel değerleri edebiyatın yanı sıra görsel olarak da sunmak gerekiyor. Hepimizin bildiği gibi sinema, toplumun genel kültürünü artırmada çok önemli bir araçtır. Buradan yola çıkarak söz konusu proje ile çocuklarımıza daha geniş sosyalleşme alanlarının açılması ve onların kişiliklerinin pozitif yönde gelişmesine katkı sağlanmasını hedeflediğimizi ifade edebilirim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.