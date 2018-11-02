Iğdır'da çocuklar sinemayla buluştu

Proje kapsamında İlçeler ve İlin çeşitli yerlerinde hizmet vermek için 5 gün boyunca mobil tırın içine kurulan sinema salonunda 4 farklı film beyaz perdeye yansıtılarak 110 çocuk aynı anda film izledi. Sinema izleyen öğrencilere patlamış mısır ve içecek gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Iğdır Valisi Enver Ünlü ise projeyi yakından takip ettiğini belirterek, “Öğrencilerimize farklı kültürel değerleri edebiyatın yanı sıra görsel olarak da sunmak gerekiyor. Hepimizin bildiği gibi sinema, toplumun genel kültürünü artırmada çok önemli bir araçtır. Buradan yola çıkarak söz konusu proje ile çocuklarımıza daha geniş sosyalleşme alanlarının açılması ve onların kişiliklerinin pozitif yönde gelişmesine katkı sağlanmasını hedeflediğimizi ifade edebilirim” dedi.