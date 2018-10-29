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Iğdır'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Iğdır’da Cumhuriyet Bayramı’nın 95.

Iğdır'da Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıldönümü coşku içinde kutlandı.


Sabah saatlerinde başlayan cumhuriyet bayramı kutlamaları, Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün Valilikte bayram tebriklerini kabul etmesiyle başladı. Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki program kutlamaları, Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün törene katılanların bayramını kutlamasıyla devam etti.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Vali Ünlü, “Dünyanın saygın milletleri arasında hep ön sıralarda yer almıştır. Bu nedenle milletimiz türlü zorluk ve fedakarlıklar içerisinde olduğu bir dönemde dahi içinde bulunduğu şartların vahametine aldırmadan bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini en güçlü şekilde bütün dünyaya haykırmıştır. Cumhuriyet, bugün burada bu cennet vatanın biri ferdi olarak sizlere karşı hitap etme imkanı bulabiliyorsam, hiç şüphesiz ki başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşları sayesindedir” dedi.


Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından Kutlamalar, resmi geçit töreni ile son buldu.

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