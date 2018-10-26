Iğdır'da DKAB öğretmen gelişim semineri

Din öğretimi Genel Müdürlüğü'nün Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenlerine yönelik hazırladığı mesleki gelişim programı çerçevesinde Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen panel gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Budanur, “Devletlerin gelişmesini sağlayan en önemli unsurların başında vatandaşlarına sundukları eğitimin kalitesi gelir. İçinde bulunduğumuz bileşim çağında yaşanmakta olan sosyal, ekonomik ve teknolojik alandaki hızlı ve sürekli değişmeler öğretmenin bilgi ve becerilerini geliştirmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu açıdan eğitim kurumlarına daha kaliteli eğitim hizmeti vermeleri noktasında baskılar artmaktadır. Öyle ki gerek okul seçimi gerekse öğretmen seçimi konusunda yaşadığımız şehir mahallede velilerden yoğun bir baskı ve talep gelmektedir. Bununla birlikte öğrencilerden de okul yönetimlerine derslerine girecek öğretmenlerle ilgili istekler olmaktadır. Eğitim sisteminde öğrenci öğrenmesini etkileyen onlarca değişken içerisinde öğretmenin kalitesi ve öğretmen sunulan mesleki gelişim faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Bunun için öğretmen çağa ayak uydurmalı araştırmalı okumalıdır. Okumanın yaşı yoktur ve her öğretmen okumalı kendini yenilemelidir” dedi.