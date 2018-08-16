Iğdır’da dolar kurunun yüksek olması protesto edildi

Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bir araya gelen Iğdır Milli İrade Platformu ile Iğdır 76 ana STK Platformu Sivil Toplum Kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, “ABD Başkanının bu açıklamaları aşikarın beyanından başka bir anlam taşımamaktadır. Biz son zamanlarda ekonomimize karşı yapılan operasyonların emperyalizmin Türkiye’ye dönük olarak geliştirdiği “Grand Stratejinin” daha önce terör örgütleri eliyle gerçekleştirdiği saldırıların, 15 Temmuz işgal girişimi gibi bir taktiksel devamı olduğunu biliyoruz. Bugün döviz kurları üzerinden ülkemize ağır bir ekonomik saldırı başlatılmıştır. Türkiye’nin milli ve yerli politikaları uygulamasını istemeyen karanlık güç odakları, ellerinde ki tüm imkanları seferber ederek Türkiye ekonomisine saldırmakta ve hain emellerini Türkiye’ye dayatmaktadırlar. Bunun adı, Türkiye’ye operasyon çekmektir. Operasyonun amacı da tüm alanlarda Türkiye’yi teslim almaktır. “Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Teslim olmayacağız” diyen Cumhurbaşkanımız gibi bizler de tüm bu operasyonların farkındayız. Özellikle 2008 finansal kriz ile birlikte büyük bir darboğaza girmiş olan kapitalist emperyalizm ve onun en tepesinde ki elitlerin yönettiği ABD’nin özellikle 1945’ten sonra geliştirdiği taktik stratejiler bir bir iflas etmektedir” dedi.