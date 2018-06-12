Iğdır’da dolu yağışı kayısıyı vurdu

Iğdır’da yetişen kayısılar Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum gibi büyük iller başta olmak üzere çevre il ve ilçelere gönderiliyor. İstanbul’da “Tokaloğlu veya Iğdır kayısısı” olarak satılan ürünün bahçe fiyatı 3 ila 4 TL’den başlıyor.

Kayısı üreticisi Timur Eğrice, 250 civarında kayısı ağacının olduğunu, 85 ila 90 ton arasında kayısı yetiştirdiğini fakat yağan dolunun ürüne çok zarar verdiğini belirtti. Eğrice, “Mahsul fiyat ve kalite yönünden yüzde 70 değer kaybetti. Dünyanın bütün ülkelerinde nem bombaları var. Dolu tehlikesi olduğu zaman bomba sayesinde dolu neme çevrilerek zarar önleniyor. Gecen gün Manisa’nın üzümleri aynı bizim kayısılar gibi mahvoldu. Aylarca uğraş ürünü yetiştir bir anda böyle zayi olması çok kötü. İnsan bir kolunu kaybetmiş gibi oluyor. Iğdır’da ilk toplanan bahçelerden birisi buradır. Ağrı Dağı’nın eteği olduğu için güneş direk kayalıklara yansıdığı için çabuk yetişiyor” dedi.

Kayısı alım satımı yapan Suat Bagane ise dolu yağışının kayısılara zarar verdiğini dile getirerek, “Bu yıl yaşanan doğal afetten dolayı ürünlerimizde çok hasar var. Bu ürünler kolay yetişmiyor. İlacı, işçiliği ve ambalajı var. Bu tür konularda devletimiz, özellikle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın çiftçiden yana iyi bir tavır alması gerekiyor. İlgili makam sahipleri bizlere yardımcı olursa çok seviniriz. Dolu yağışından kurtulan ürün çok az olduğu için fiyatlar yüksek ve kaliteli ürün elde etmek çok zor. Ülke genelinde bu yıl dolu yağışı yaşadık. İnşallah böyle bir doğal afet tekrar yaşamayız. Şuan kayısı fiyatı 7 ila 8 TL arasında değişiyor. Bu fiyatlar kurtarmıyor bu maliyeti ama ne yapalım mecbur ürünü işlemek lazım. Birde üzerine dolunun gelmesi tamamıyla fiyatları arttırdı. İnşallah devletimiz bu konuda üretici ve alıcılara yardımcı olur” şeklinde konuştu.

Iğdır’da kayısı manavlarda 7 ila 8 TL arasında satılıyor.