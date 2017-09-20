Iğdır’da Dünya Ali Asgar Günü hazırlıkları

Iğdır’da bu yıl ilk defa düzenlenecek olan etkinlik için Zehra Ana Derneği Iğdır Temsilciği yaptığı açıklamada, "Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (saa)’ın aziz torunu Hz. Hüseyin ve 71 yareni 1378 yıl önce Kerbela çölünde vahşice katledildi. 71 şehidin en küçüğü İmam Hüseyin’in 6 aylık oğlu Hz. Ali Asgar’dı. Kerbela muhasarasında günlerce süren susuzluğun ardından yaşanan Kerbela faciasında Hz. Hüseyin tüm askerlerini şehit verdikten sonra kendisi savaş meydanına çıkmadan önce susuz yavrusu Ali Asgar’ı kucağına alarak onun için bir yudum su ister; ancak zalim ordu cevap olarak Ali Asgar’ı boğazından oklar. Muharrem ayının ilk cuması tüm dünyada eş zamanlı olarak Kerbela’ nın küçük ama büyük şehidi Hz. Ali Asgar’ı anmak için etkinlikler düzenleniyor.

Dünya Ali Asgar Platformu Türkiye Temsilcisi Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından her yıl düzenlenen Ali Asgar Günü programı bu yıl Iğdır’da ilk defa Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği ile gerçekleştirilecektir"

Düzenlenecek olan programın 22 Eylül Cuma günü saat 13.00’da Iğdır Belediye meydanında bulunan kapalı çarşı üstünde olacağı belirtildi.