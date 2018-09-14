Iğdır'da Dünya Ali Asgar Günü

Ali Asgar günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Iğdır'da 2.'si düzenlenen Dünya Hz. Ali Asgar günü etkinliğinde Zehra Ana Derneği Iğdır Temsilciliği adına konuşan Sevgison Yılmaz, “Hz. Hüseyin'in hak davası Hz. Ali Asgar'ın şahadetiyle zirveye ulaşmış, Hz. Ali Asgar masumiyet ve mazlumiyetin simgesi haline gelmiştir. Hz. Ali Asgar hangi suçtan ötürü şehit edilmiş olabilir sorunun cevabı dünya döndükçe asla verilmeyecektir. Çünkü din, mezhep, inanış ve ideolojilerde bebeklerin masumiyeti su götürmez bir gerçektir. Biz ehlibeyt dostlarına düşen görev ise, bu gerçeği dünyaya haykırmak ve Hz. Ali Asgar'ı unutturmamaktır” dedi.