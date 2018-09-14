İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da Dünya Ali Asgar Günü

Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Iğdır Temsilciliği tarafından Yeraltı Çarşısı üzerinde Dünya Hz.

Ali Asgar günü nedeniyle etkinlik düzenledi.


Iğdır'da 2.'si düzenlenen Dünya Hz. Ali Asgar günü etkinliğinde Zehra Ana Derneği Iğdır Temsilciliği adına konuşan Sevgison Yılmaz, “Hz. Hüseyin'in hak davası Hz. Ali Asgar'ın şahadetiyle zirveye ulaşmış, Hz. Ali Asgar masumiyet ve mazlumiyetin simgesi haline gelmiştir. Hz. Ali Asgar hangi suçtan ötürü şehit edilmiş olabilir sorunun cevabı dünya döndükçe asla verilmeyecektir. Çünkü din, mezhep, inanış ve ideolojilerde bebeklerin masumiyeti su götürmez bir gerçektir. Biz ehlibeyt dostlarına düşen görev ise, bu gerçeği dünyaya haykırmak ve Hz. Ali Asgar'ı unutturmamaktır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.