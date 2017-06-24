Iğdır’da “Dünya Kudüs Günü” anıldı

Bağlar mahallesi Sahibuz zaman cami önünde kurulan iftar çadırında düzenlenen yemeğe yaşlı, genç, kadın, erkek bütün vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İftar yemeğinde açıklama yapan Sahibuz Zaman Cami yetkilisi Ali Kıran, “Kudüs günü bildiğimiz gibi süre gelen Filistin davasını ve işgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksanın anıldığı bir gün. Kudüs günü aslında sadece bununla değil bütün mazlumların emperyalistlerin cuntası altında inleyen bütün halkların simgesel bir günü haline gelmiştir. Kudüs günü Filistin’in şu andaki dramını Müslümanlara ve halklara unutturmamak için önemli bir gün. Bizde Iğdır’dan Kudüs gününe, mazlum Filistin halkına ve onların şahsına bütün mazlum halklara bir ses verebilmek amacıyla Sahibuz zaman camisi adına bir iftar yemeği verdik. Her yıl müslümanlar bu önemli günü, zulmü, işgal altındaki toprakları, işgal altındaki ilk kıblemizi ve Mescid-i Aksayı unutmasınlar diye böyle bir etkinlik yaptık. Bizde ona “Lebbeyk” dedik hem iftar yemeği, hem de camimizde yapacağımız programla Kudüs gününü anmak istedik” dedi.

Düzenlenen anma programı daha sonra camide yapılan dualarla son buldu.