Iğdır'da Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Esnaf Odalarının katılımı ile Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, “bilindiği üzere ilimizin sahip olduğu ekonomik potansiyeli harekete geçirmek ve bu anlamda üretici, ihracat ve ekonomimize katkıda bulunanların sorunlarını dinlemek üzere belirli aralıklarla Ticaret Odamız, iş adamlarımız, esnaflarımız ve sektör temsilcilerimizle ekonomik değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Ülkemizin ekonomik olarak sahip olduğu kaynakları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor.

Iğdır her anlamda cazibesi olan bir şehir olmakla beraber her geçen gün büyüyen, gelişen, ekonomik, ticari ve sanayi alanlarında yeni hamleler yapan potansiyeli yüksek bir ilimizdir.

Ekonomimizin geliştirilmesi açısından hem kamu kuruluşlarımızın, hem de özel sektörümüzün işbirliği içerisinde çalışmalar yapması gerekmektedir. İşbirliği içerisindeki bir çalışmanın ilimizdeki ekonomik gelişmeye ayrı bir ivme katabileceğimizi düşünüyorum. Son zamanlarda gerçekleşen Türkiye'deki döviz dalgalanmalarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm Bakanlıklarımız devreye girmiştir. Bu konuda Valiliğimizce de gerekli koordinasyonun sağlanmış olup, fahiş fiyat ve buradan fırsatçılık sağlamaya çalışanlara yönelik gerekli tedbirler alınmıştır. Bu bağlamda, Top Yekûn Enflasyonla Mücadele programı devreye alınarak üretici firmalar başta olmak üzere en az yüzde 10 indirim yaparak mücadeleye destek vermişlerdir” dedi.

Toplantı, dile getirilen sorun ve önerilerin değerlendirilmesiyle sona erdi.