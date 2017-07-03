Iğdır’da ezanı güzel okuma yarışması

Iğdır merkez Cami’inde gerçekleşen yarışmaya İl Müftüsü Cüneyt Kulaz, Aralık Müftüsü Murat Sarı, İl Vaizi Necmettin Öztürk, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Osman Bayraktutan ve Iğdır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür yardımcısı Ömer Dündar jüri üyesi olarak katıldı.

Bölge yarışmasına, Iğdır’dan Ziya Çakmaz, Bitlis Muharrem Ölçücü, Muş Orhan Açan, Van Abdurrahman Türün, Hakkari Murat Aslan, Siirt Orhan Eber ile Bingöl’den Atalay Deveci yarışmacı olarak katıldı. Bölge birinciliğini elde etmek için kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmada, Van merkez Ulu Caminde görevli Müezzin Abdurrahman Türün bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Programın sonunda Iğdır Müftüsü Cüneyt Kulaz yarışmaya katılanlara çeşitli hediyeler vererek kendilerine başarılar diledi.