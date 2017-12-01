Iğdır’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne lojistik finansman ve aranan örgüt mensuplarının kaçırılması faaliyetlerinde yer aldığı değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Iğdır, Van ve Batman’da yapılan operasyon sonucunda G.İ., E.İ., Y.T. ve İ.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev aramasında dijital materyaller,13 adet banka dekontu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 33 adet fişek, 1 adet ruhsatlı ve 1 adet ruhsatsız tüfek, 24 bin 650 TL para, 1 adet 100 dolar, 2 adet 100 euro ve 62 sayfalık vergi inceleme evrakları ele geçirildi.