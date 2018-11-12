Iğdır'da fidan dikimi gerçekleşti

Kent Ormanında düzenlenen fidan dikim etkinliğinde konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın ortak yürüttüğü “Fidanlar Fidanlarla Büyüyor” sloganlı bu proje kapsamında şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatanı daha da güzel hale getirmek için, siz sevgili yavrularımıza çevre ve orman sevgisini aşılamak, sizlerin duyarlılığını arttırmak ve bu konuda da bütün Türkiye'de bir hassasiyet ve farkındalık oluşturmak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Bu alan önceden beri ağaçlandırılan ve badem ağaçlarıyla buluşan ayrıca havalimanı ve Kars yolu üzerinde önemli bir güzergah. Bu güzergahı diktiğimiz fidanlarla yeşillendirerek çok daha güzel bir hale taşıyacağız. Hep birlikte sevginin, barışın, hoşgörünün yeşerdiği dünyada fidanlarımızda yeşerir. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlik, dikilen fidanlara ilk can suyunun verilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.