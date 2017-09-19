Iğdır’da Gaziler Günü anma programı düzenlendi

Zübeyde Hanım bulvarında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan program saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile devam etti.

Düzenlenen törene, Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet müdürü Melih Ekici, Jandarma komutanı Albay Hakan Başakçı, Ak Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Iğdır Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Iğdır Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz, Sakarya meydan savaşının kazanılmasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e 19 Eylül 1921 de mareşallik ve gazilik unvanı verildiğini belirterek, “Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk Milleti, İşgal ve Esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir” söyledi.

Akdeniz, “Türk milleti bu uğurda kendisine dört taraftan saldıran düşmanlarına üç kıta da kılıç sallamış, zaferden zafere koşmuştur. Ecdadını örnek alan Türk milleti, Anadolu da, Kore de, Kıbrıs’ta, canlarını hiçe sayarak vatan, millet ve bayrak aşkıyla tarihte birçok savaşa girmiş ve bu savaşlardan zaferle çıkmıştır. Ayrıca içeride ki hainlere de hiçbir zaman fırsat verilmedi verilmeyecektir. Türk milletinin her ferdi sürdürdüğü hayatın geçmişte edinilen bu tecrübelerin bir sonucu olduğunu bilmiştir. Başta gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin sonsuzluğa intikal etmiş olan ve hayatta olup bizi burada onurlandıran kahraman gazilerimizi huzurunuzda şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Iğdır Valisi Enver Ünlü ise, “Çocuklarımız ve gençlerimiz sağlıklı yetişsin fiziken zinde olsunlar diye Şehit ve gazi ailelerimize sağlık bakanlığımız bisikletler gönderdi. Bizde gaziler günü münasebetiyle şehit ailelerimiz ve değerli gazilerimiz ile birlikte bugünün anısına hediye edeceğiz. İnşallah sağlıklı günlerde kullanırlar. Spor yapmalarına vesile olur” dedi.

Program daha sonra şehit ve gazi yakınlarına bisiklet dağıtımı ile son buldu.