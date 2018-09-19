Iğdır'da Gaziler Günü programı düzenlendi

Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz kahramanlığın, cesaretin ve fedakarlığın sembolleri olarak Türk milletine mal olmuş, gönüllerimizde taht kurmuşlardır. Onlar, milletimizin ortak hatırasına emanet edilmiş aziz varlıklarımızdır. Tarih boyunca ülkemizin bütünlüğüne, bağımsızlığımıza ve birlikte yaşama irademize kast eden düşmanlar daima ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı ile dimdik duran sağlam bir milli iradeyi karşılarında bulmuşlardır. Bugün bu topraklar üzerinde bağımsız olarak yaşamamızı bu iradeye borçlu olduğumuzu unutmamalıyız" dedi.

Törene, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Hakkı Bahadır Öztürk, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı, Iğdır Gazi ve Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz, Kıbrıs Gazileri Derneği Başkanı İsmet Tağal, 15 Temmuz Şehitleri Derneği Başkanı Kanber Güzelkaya, gaziler, şehit aileleri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.