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Iğdır'da göçmen kaçakçılığı: 3 tutuklama

Yasadışı yollarla Türkiye’ye kaçak giriş yapan 146 göçmen Iğdır’da yakalandı.

Yasadışı yollarla Türkiye'ye kaçak giriş yapan 146 göçmen Iğdır'da yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 146 düzensiz göçmen yakalandı. “Göçmen Kaçakçılığı Yapmak” suçundan gözaltına alınan İ.G, Ö.O ve M.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kaçak göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi.

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