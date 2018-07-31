Iğdır’da hayvanlara vahşet saldırı

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’a bağlı Tuzluca ilçesi Yeni Yayla bölgesi civarında Yavuz Gümüştekin’e ait 60’a yakın büyükbaş hayvan sürüsü su içmek için yaylada bulunan dereye indi. Dereye su içmek için inen hayvanları, kimliği belirsiz kişi veya kişiler kürek ve dirgenlerle vurarak darp etti. Darp edilen 15 hayvandan 3’nün gebe olduğu ve yavrusunun öldüğü, yaralı hayvanların ise kesime gönderildiği öğrenildi. Aldıkları darbe sonucu bazı hayvanları ise boynuzlarının kırık ve kafasının da kan içinde kaldığı görüldü.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine Jandarma ve veteriner ekipleri giderek tutanak tuttu. Hayvanları kürek ve dirgenlerle zarar veren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.