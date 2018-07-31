Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 19:28

Iğdır’da hayvanlara vahşet saldırı

IĞDIR (İHA) – Iğdır’a bağlı Tuzluca ilçesinde yaylada otlayan büyükbaş hayvanlara kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırı yapıldı.

Iğdır’da hayvanlara vahşet saldırı

31 Temmuz 2018 19:28


Edinilen bilgiye göre, Iğdır’a bağlı Tuzluca ilçesi Yeni Yayla bölgesi civarında Yavuz Gümüştekin’e ait 60’a yakın büyükbaş hayvan sürüsü su içmek için yaylada bulunan dereye indi. Dereye su içmek için inen hayvanları, kimliği belirsiz kişi veya kişiler kürek ve dirgenlerle vurarak darp etti. Darp edilen 15 hayvandan 3’nün gebe olduğu ve yavrusunun öldüğü, yaralı hayvanların ise kesime gönderildiği öğrenildi. Aldıkları darbe sonucu bazı hayvanları ise boynuzlarının kırık ve kafasının da kan içinde kaldığı görüldü.


Haber verilmesi üzerine, olay yerine Jandarma ve veteriner ekipleri giderek tutanak tuttu. Hayvanları kürek ve dirgenlerle zarar veren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER IĞDIR HABERLERİ
IĞDIR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç