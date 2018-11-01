Hüseyin'in şehit edilişinin 40'ıncı günü nedeniyle Iğdır'da ihsan yemeği verildi.

Iğdır'a bağlı Melekli beldesinde Hacı Hasan Bağcı, 3 yıldır evinin önünde bin 200 kişiye Hüseyin için ihsan yemeği verdiğini belirtti.

Bağcı, “ Hüseyin efendimizin Kerbela'da şehit edilişi dolayısıyla üç yıldır ihsan yemeği veriyorum. Bu ihsan yemeğini önümüzdeki yıllarda da nasip olursa 2 bin kişiye çıkaracağım. Bu yılda Allah nasip etti ihsan yemeği verdik. İhsanımıza gelen vatandaşlarımızdan Allah razı olsun” dedi.

Melekli beldesinde verilen ihsan yemeğine çok sayıda vatandaş katıldı.