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Iğdır'da ihsan yemeği

Hz.

Hüseyin'in şehit edilişinin 40'ıncı günü nedeniyle Iğdır'da ihsan yemeği verildi.


Iğdır'a bağlı Melekli beldesinde Hacı Hasan Bağcı, 3 yıldır evinin önünde bin 200 kişiye Hüseyin için ihsan yemeği verdiğini belirtti.


Bağcı, “ Hüseyin efendimizin Kerbela'da şehit edilişi dolayısıyla üç yıldır ihsan yemeği veriyorum. Bu ihsan yemeğini önümüzdeki yıllarda da nasip olursa 2 bin kişiye çıkaracağım. Bu yılda Allah nasip etti ihsan yemeği verdik. İhsanımıza gelen vatandaşlarımızdan Allah razı olsun” dedi.


Melekli beldesinde verilen ihsan yemeğine çok sayıda vatandaş katıldı.

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