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02 Ocak 2017 15:44

Iğdır’da ilk çipli kimlik kartına Vali Alpman başvurdu

Iğdır’da ilk çipli kimlik kartına Vali Alpman başvurdu

02 Ocak 2017 15:44

Iğdır’da nüfus cüzdanlarının yerini alacak çipli kimlik kartları için ilk müracaatı Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman ve Iğdır Emniyet Müdürü Orhan Çevik yaptı.
Iğdır merkez ve ilçe nüfus müdürlüklerinde dağıtımına başlanan yeni kimlik kartları için, Iğdır Nüfus Müdürlüğünde gerçekleştirilen başvuru işlemlerinin ilki Vali Ahmet Turgay Alpman ile Iğdır Emniyet Müdürü Orhan Çevik tarafından gerçekleştirildi. Yeni kimlik kartına başvuran Vali Alpman yaptığı açıklamada, “Ülkemizde 2016 yılı içerisinde pilot illerimizde dağıtımına başlanan çipli kimlik kartlarının 2017 yılı itibari ile ülkemiz genelinde dağıtımına başlandı. Birçok kişisel bilgimizi içerisinde barındıracak olan yeni kimlik kartımız oldukça güvenli bir şekilde tasarlandı. Ben bundan sonra çipli kimlik kartımızın taklit edilemeyecek seviyede olacağını düşünüyorum. Vatandaşlarımız için kimlik bilgilerini korunması adına çok daha yüksek güvenlikli kimlik kartlarımızın ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Emniyet Müdürü Orhan Çevik İse, “Güzel bir uygulama, her alanda işe yarayacak ve güvenlik açısından fayda sağlayacaktır” şeklinde konuştu.



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