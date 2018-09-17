Iğdır'da ilk ders zili çaldı

Törene Vali Enver Ünlü, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Budanur, protokol üyeleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, öğrenciler tarafından günün anlam önemini belirten şiirlerin okunması ve konuşmaların yapılması ile devam etti.

Törende konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, içinde bulunduğumuz yüz yılın hızlı, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin, ekonomik ve sosyal gelişmelerin, siyasal değişikliklerin ve kültürel oluşumların öne çıkardığı yeniliklere ve değişikliklere sahne olduğunu belirtti. Ünlü, “Yeni öğretim yılının huzurlu, güvenli ve kardeşlik ortamı içinde geçmesini temenni ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz. Şehitlerimizin kanından rengini alan şanlı bayrağımızı dalgalandıracak yeni nesiller sizlersiniz. Öğrencilik dönemi, hayatınızın en tatlı ve en coşkulu anlarıdır. Okulunuzu ve arkadaşlarınızı sevin, kendinizi geliştirin ve yetiştirin. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Sizler de kendinize inanın ve güvenin. Bir ülkenin ancak eğitim yolu ile kalkınabileceğini, eğitimin toplumların geleceğinin güvencesi olduğunu çok iyi bilen, büyük önder Atatürk'ün hedef gösterdiği, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmanın en önemli unsuru eğitimdir. Geleceğimiz, geleceğimizin güvencesi, umudu, sevgili gençlerimize kaliteli, nitelikli eğitimi huzurlu ve güvenli bir ortamda sunmak, sağlıklı, mutlu, kendilerine, ailelerine ve ülkemize yararlı birey olarak yetiştirmek, diğer yandan da çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve birikimlerle donatarak onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak hepimizin görevidir. Güçlü Türkiye hedeflerine ulaşmak için bu görev ve sorumluluğu bizlerin en iyi şekilde duyarlılıkla ve titizlikle yerine getirmemiz de ayrı bir sorumluluktur” dedi.

Törenin ardından ilk ders zilini çalan Iğdır Valisi Ünlü, sınıfları gezip, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.