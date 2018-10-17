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Iğdır'da ilk kez soya hasadı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün girişim ve teknik desteğiyle Iğdır’da ilk kez ekilen soyanın hasadı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün girişim ve teknik desteğiyle Iğdır'da ilk kez ekilen soyanın hasadı yapıldı.


Iğdır merkez Enginalan köyünde girişimci çiftçi Kubilay Özalhan tarafından ekimi yapılan soya hasadındaki rekolte çiftçilere örnek olacak derecede verime ulaştı. Dekar başına 545 kilo ürün, 9 dönümlük deneme alanından toplam 5 bin 180 kilogram soya ürünü elde edildi. Iğdır'da ilk kez ekilmesine rağmen çok iyi bir rekolteye ulaşıldı.

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