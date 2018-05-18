Iğdır’da İsrail protesto edildi

Cuma namazı sonrası Hacı Hacer Cami önünde toplanan vatandaşlar, ABD ve İsrail’i protesto etti. Basın açıklamasını okuyan Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Veli Bedel, İsrail’in çekinmeden cinayet işlediğini belirtti.

Bedel, “İsrail cinayet işliyor ve bizler de bu cinayetleri lanetliyoruz. İsrail hiçbir şeyden çekinmeden, hiç kimseye aldırmadan çocuk, kadın, yaşlı demeden sivil silahsız dinlemeden mazlum Filistin’in üzerine ateş açıyor. İçinde bebeklerinde olduğu mazlumları şehit ediyor” dedi.

Basın açıklaması okunan duanın ardından son buldu. Yapılan açıklamanın ardından katılımcılar olaysız şekilde dağıldı.