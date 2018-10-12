Iğdır'da İsrail protesto edildi

Cuma namazı sonrası Iğdır merkez Ulu cami önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'i protesto etti.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) adına basın açıklamasını okuyan İbrahim Akçoban, “Gazzelilerin içinde bulunduğu ve en acil şekilde çözülmesi gereken sorunlar her gecen gün ağırlaşmaktadır. Şehirde temiz içme suyu problemi büyük boyuta ulaşmış durumda. Gazze'de su kirliliği yüzde 95 seviyelerine ulaşmıştır. Çocukların yüzde 40'ı yetersiz beslenmeye bağlı olarak sağlık sorunları yaşamaktadır. Abluka nedeniyle düzenli yardım alamayan ve yardıma muhtaç durumdaki 17 bin yetim çocuk büyük mağduriyetler yaşamaktadır. Gazze'nin sosyal ve ekonomik kurumlarının işleyebilmesi için gerekli olan enerji, yakıt, ilaç ve gıda malzemesi gibi birçok ürünün abluka nedeniyle bölgeye alınmaması sonucu Gazze'deki insani kriz her geçen gün derinleşmektedir” dedi.