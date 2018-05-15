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15 Mayıs 2018 15:25

Iğdır’da İsrail protestosu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden Gazzelilere yönelik saldırıda hayatını kaybeden 55 Filistinli için Iğdır’da basın açıklaması yapıldı.

Iğdır’da İsrail protestosu

15 Mayıs 2018 15:25


Iğdır’da bulunan sendikalar, Zübeyde Hanım Bulvarı İnsanlık Anıtı önünde toplanarak, ABD ve İsrail’i protesto etti.


İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yaşar Tabaru, Amerika Birleşik Devletleri’nin büyük elçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti. Tabaru, “ bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiştir. Bölgede ki ihtilafın çözümünde bir ara bulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs’ü gerek BM gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan özenle kaçınılması gerekirken, üstelik BM genel kurulunun ve İslam işbirliği teşkilatının Kudüs konusunda ki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişimi Ortadoğu’da kan ve göz yaşını artırmaktan kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir” dedi.


Basın açıklaması okunan duanın ardından son buldu.




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