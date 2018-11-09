Iğdır'da kaçakçılık operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, kaçakçılık suçunun işlendiği değerlendirilen adreste yapılan aramada, 4 adet kuru sıkı tabanca, 37 adet av tüfeği, 435 şişe kaçak içki ile 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahısın gözaltına alındığı adli sürecin devam ettiği öğrenildi.