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Iğdır'da kaçakçılık operasyonu

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 4 adet kuru sıkı tabanca, 37 adet av tüfeği, 435 şişe kaçak içki ile 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, kaçakçılık suçunun işlendiği değerlendirilen adreste yapılan aramada, 4 adet kuru sıkı tabanca, 37 adet av tüfeği, 435 şişe kaçak içki ile 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahısın gözaltına alındığı adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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