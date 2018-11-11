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Iğdır'da kanatlı işletme sayısı artıyor

Genç Çiftçi Projesi kapsamında Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesinde yumurta tavukçuluğu çiftliği kuruldu.

Genç Çiftçi Projesi kapsamında Iğdır'ın Karakoyunlu İlçesinde yumurta tavukçuluğu çiftliği kuruldu.


Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında Genç Çiftçi Projesine müracaat ederek 30 bin TL desteklemeden yararlanarak Iğdır'ın Karakoyunlu İlçesinde Leyla Kılıç tarafından yumurta tavukçuluğu çiftliği kuruldu.


Genç çiftçiyi ziyaret eden İl Müdürü Özkan Yolcu, “ilk etapta 500 yumurta tavuğu ile işe başladınız. Sizlerden isteğimiz beklediğiniz sonuca ulaşarak sayıyı ve kapasiteyi artırmanızdır. Başarılı çalışmalarınız aynı zamanda yöremiz çiftçilerine de örnek teşkil etmektedir. Devletimizin sunduğu bu fırsatı iyi değerlendirerek geleceğe daha umutla bakmanızı, hayırlı ve bol kazanç elde etmenizi diliyorum” dedi.

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