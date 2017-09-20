Iğdır’da kereste dükkanında çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgilere göre Iğdır sanayi sitesi marangoz sokakta bulunan bir kereste dükkanında henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Yangına denk gelen vatandaşların iş yeri sahibine bilgi vermesi ve iş yeri sahibinin de itfaiye ekiplerine bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Yangının hemen fark edilmesi büyük bir faciayı önlerken İsa Arpağan isimli iş yeri sahibi, "Evde oturuyordum telefon geldi ve cevap verdiğimde dükkan ve çatı yanıyor dediler. Nereden geldiğini ve nasıl olduğunu bilemiyoruz” dedi.

İş yeri sahibinin yakınları kereste dükkanın da bulunan odunluklardan tekrar yangın çıkma ihtimaline karşı sabaha kadar nöbet tuttukları öğrenildi.