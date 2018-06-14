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14 Haziran 2018 14:52

Iğdır’da koca dehşeti: 2 ölü

Iğdır’da sahur vakti 2 çocuk annesi dini nikahlı eşini öldüren adam, intihar etti.

Iğdır’da koca dehşeti: 2 ölü

14 Haziran 2018 14:52


Olay Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Şıracı köyünde sahur vakti meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Taner Parlar (35), dini nikahlı eşi Azerbaycan uyruklu Heyran Hüseyinova’yı tabancayla öldürdü. Parlar, cinayetin ardından telefonla aradığı muhtar ağabeyiyle konuşurken tabancayla kalbine ateş ederek intihar etti. Silah sesinden sonra kardeşinden cevap alamayan Muhtar Şahin Parlar, eve koştu. İçeri giren Şahin Parlar, Heyran Hüseyinova ile kardeşini kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Taner Parlar ve eşi Heyran’ın cenazeleri, önce Iğdır Devlet Hastanesi morguna, buradan da otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.




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